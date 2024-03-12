تطور مفاجئ في حالة أحمد رفعت بعد توقف قلبه.. ماذا حدث بعد 24 ساعة؟ | عاجل

24 ساعة مرت على اللحظة المروعة التي شهدتها مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، بعد سقوط أحمد رفعت المفاجئ قبل دقيقة من انتهاء اللقاء، بعد توقف قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وكشف الجهاز الطبي المسؤول عن حالة أحمد رفعت الذي يرقد في العناية المركزة، أن قلبه توقف لنحو ساعة ونصف، فضلا عن بيان المستشفى بشأن تفاصيل ما تم معه بعد وصوله إليها، قبل أن ينجو من الموت المحقق، وباتت الجماهير تتساءل عن تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر.

تطور مفاجئ في حالة أحمد رفعت

«لا يزال أحمد رفعت، في مرحلة خطيرة جدا»، هكذا كشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا: «الوضع حرج للغاية وأصعب من أي وقت، حيث يمر بأصعب 48 ساعة، مؤكدا أن الأزمة في درجة استجابة الجسم للوعي».

أحمد رفعت لا يزال على أجهزة التنفس

وأشار المصدر إلى أن لاعب فيوتشر لا يزال على أجهزة التنفس الصناعي في الرعاية المركزة، في ظل صعوبة نقله إلى مستشفى متخصص في القلب، مختتما: «الموضوع في إيد ربنا ويا ريت كل الناس تدعيله وتدعي لأهله».

ويعيش الوسط الكروي حالة من القلق منذ 24 ساعة، وتحديدا منذ لحظة سقوط أحمد رفعت المفاجئ خلال مواجهة فيوتشر والاتحاد السكندري، حيث يترقب الملايين تحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة، واستقرار حالته وانتهاء مرحلة الخطر التي يمر بها اللاعب في والوقت الراهن.