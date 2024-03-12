حالات تسبب عدم انتظام ضربات القلب وتوقفها.. حدثت مع أحمد رفعت

تسبب سقوط أحمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر فجأة أمام نادي الاتحاد السكندري في دوري NILE في حالة من الحزن والقلق، فبدون سابق إنذار سقط اللاعب في الدقائق الأخيرة من المباراة ليهرع الجهاز الفني وطاقم الإسعاف للاطمئنان على صحته وإنعاشه، ثم نقله إلى المستشفى، ورغم عدم تأكيد سبب ما حدث، إلا أن أطباء القلب بدأوا في التكهنات حول السبب.

الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، قال لـ«الوطن»، لإن جسد اللاعب يكون ساخنًا نتيجة للنشاط البدني الكبير الذي يقوم به خلال المباراة، وحينها، يمكن أن يحدث خلل في كهربية القلب، وهو ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، فما هي كهربية القلب؟

كهرباء القلب وفقًا للدكتور محمد سمير، استشاري الأوعية الدموية، هي حالة تكون ناتجة عن عدم انتظام ضربات القلب، إما أن تزداد بشكل كبير أو تكون بطيئة، وهي المسؤولة عن انتظام ضربات القلب، وإذا حدث أي خلل بها، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي، وبدورها إلى الوفاة.

وهناك بعض الأعراض التي تشير إلى حدوث مشاكل في كهرباء القلب، منها خفقان القلب، والدوخة، وفقدان الوعي المفاجئ، والشعور بالإغماء، والإحساس بالتعب بشكل متواصل ومستمر، وضيق في التنفس، وآلام في الصدر، وكل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فور الشعور بها.

أسباب تؤدي إلى حدوث خلل في كهرباء القلب

ومن أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلل في كهرباء القلب، هي ما يلي:

- تناول الكحول بشكل مفرط.

- التدخين بشكل مفرط.

- تناول الشاب والقهوة والكافيين بشكل مفرط.

- ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية باستمرار وبكثافة عالية دون راحة.

طريقة علاج مشاكل كهرباء القلب

وتعد الطريقة الأبرز لعلاج مشاكل كهرباء القلب بحسب الدكتور محمد سمير، هي جهاز كهرباء القلب، الذي استخدمه لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسين ليعود إلى الملاعب بعد توقف قلبه وسقوطه خلال إحدى المباريات، إذ يقوم بتنظيم دقات القلب، ويتم وضعه في أعلى الأُذين الأيمن، ويحافظ على عدد دقات قلب من 60 إلى 100 في الدقيقة الواحدة، وتزيد مع الحركة وممارسة نشاط بدني.