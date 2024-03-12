عاجل.. آخر تطوارت حالة أحمد رفعت.. مدير المستشفى المعالج يكشف التفاصيل

16 ساعة عصيبة، عاشها محبو الكرة المصرية بعد السقوط المروع لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أثناء خوض مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب ونقل إلى المستشفى على الفور.. فماذا قال مدير المستشفى عن الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لأحمد رفعت

الحالة ليست مستقرة حتى الآن.. هكذا أكد الدكتور محمد كامل مدير المستشفى الخاص الذي يعالج به أحمد رفعت، بالإشارة إلى أن لاعب مودرن فيوتشر يعاني من حالة غير مستقرة ووضعه حرج للغاية في الوقت الحالي، رغم استعادة نبضات القلب عقب عملية إسعاف استغرقت ما يقرب من 90 دقيقة، خاصة أن توقف عضلة القلب حدث أثناء وجوده داخل الملعب واستمر لمدة 7 دقائق، قبل التدخل الطبي من قبل المستشفى من أجل إنعاشه، إلا أنه لايزال تحت الملاحظة والفحص الدوري.

سوء تغذية قد يكون خلف الأزمة القلبية الحادة التي يواجهها أحمد رفعت في الوقت الحالي، وفقا لما أكده مدير المستشفى الخاص لـ«الوطن» إذ أكد أن حالة اللاعب والحالات المشابهة التي شهدتها ملاعب كرة القدم، جميعها تأتي بسبب عدم الالتزام بنظام غذائي جيد يتماشى مع الجهد الذي يقدمه داخل الملعب، كما رجح أن يكون الصيام سببا في هذا الحادث العصيب الذي تعرض له.

رغم استجابة القلب لعملية الإنعاش، إلا أن أحمد رفعت لم يفق حتى هذه اللحظة ولم يتحدث منذ وصوله إلى المستشفى، حسبما أوضح مدير المستشفى الذي أشار إلى أن اللاعب في حالة حرجة للغاية ويجب وضعه تحت ملاحظة مشددة، كما أنه لا داعي لنقله في الوقت الحالي.

دعم أحمد رفعت

يتلقى أحمد رفعت أنواع الدعم كافة من الجميع، وذلك بمتابعة دورية من إدارة النادي ووزير الشباب والرياضة وجميع المسؤولين في اتحاد الكرة من أجل الاطمئنان على صحته ومتابعة حالته.