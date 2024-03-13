سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-3-2024، حالة من الاستقرار في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-3-2024، بحسب آخر تحديث لعدد من المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر الكويتي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺟﻧيه اﻟﻣﺻري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، الشراء 158.77 جنيه، والبيع 159.02 جنيه.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك ﻣﺻر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، الشراء بـ158.87 جنيه، والبيع 159.27 جنيه.

ﺳﻌر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك الأھﻠﻲ اﻟﻣﺻري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 158.96 جنيه للشراء، و160.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء بـ154.39 جنيه والبيع 159.85 جنيه.