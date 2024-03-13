مسلسل حق عرب الحلقة 2.. حبيبة أحمد العوضي تعود إلى السرقة

عرضت قناة ON Drama، الليلة مسلسل حق عرب الحلقة الثانية، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان 2024.

وتضمنت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب الذي يجسد خلاله أحمد العوضي، شخصية عرب السويركي، أحداث مشوقة، من بينها عودة حبيبته «حنان» التى تجسدها الفنانة دينا فؤاد إلى السرقة بالشوارع مرة أخري بعدما تمكنت زوجة أبيها من التأثير عليها للتكفل بمصاريف علاج والدها وكسب المال.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب

وبالفعل سرقت حنان، هاتف محمول من أحد الأشخاص فى منطقة وسط البلد بعد التحايل عليه، واتهمها بالسرقة وحرر محضر سرقة ضدها فى قسم الشرطة، وفي المقابل حررت هي محضر ضده بالتحرش، وطلبت مبلغ 10 آلاف جنيه، لكي تتنازل عن المحضر.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب

وتوالت أحداث الحلقة الثانية مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بظهور كارولين عزمي التى تجسد شخصية «أنغام»، وهي ابنة المعلم عبد ربه الذي يجسده الفنان رياض الخولي، ويلجأ له لحل مشكلة ابنته أنغام بعد تعطل سيارتها في الصحراء، حيث تعمل مرشدة سياحية، ويلتقيان لأول مرة.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama، بعرض صفقة مالية كبيرة على عرب السويركي، لكي يتخلص من المعلم عبدربه ويقوم بقتله، فهل يفعل ذلك؟

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، كارولين عزمي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، وفاء عامر، وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق.