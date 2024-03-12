أول تعليق من سلوى عثمان بعد ظهورها بتقنية «de again» في مسلسل حق عرب

عُرضت على شاشة ON، أمس الاثنين، أولى حلقات مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، ضمن ماراثون دراما رمضان 2024، وشهدت الحلقة عددا من الأحداث المثيرة والمشوقة للجمهور، وظهرت خلالها الفنانة سلوى عثمان ورياض الخولي في صورة أصغر من عمريهما.

تعليق سلوى عثمان بعد ظهورها بسن أصغر في مسلسل حق عرب

وفي أول تعليق للفنانة سلوى عثمان على ظهورها بسن أصغر في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، أوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها كانت تعلم أن مشاهدها فى الفلاش باك يتم خلاله استخدام تقنية «de again»، والذي يعيد السن إلى الخلف، ويبدو على صاحبها عمر أصغر، لافتة إلى أن الأمر نال اعجابها.

وأضافت «عثمان»، في تصريحاتها، أنها وضعت المكياج اللازم لصغر السن، وارتدت باروكة ذات قصة شعر مختلفة، ما ساعدها على الظهور بذلك الشكل.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب

وكشفت الحلقة الأولي من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON، عن استخدام وسيلة البشعة لكشف الكذب والتي أثارت انتباه الكثير من الجمهور؛ إذ كان يتم استخدامها من قبل في عهد القبائل العربية للتحكيم بين الناس ومعرفة المظلوم والبريء، إلى جانب تورط بطل العمل عرب السويركي فى سرقة مبلغ 15 ألف جنيه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وسلوى عثمان، ورياض الخولي، ودينا فؤاد، وكارولين عزمي، ومحمد أحمد ماهر، وأحمد صيام، ووفاء عامر وآخرين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.