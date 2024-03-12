ملخص الحلقة 2 من مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي ينجو من الموت

شهدت الحلقة 2 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama، والذي يعرض ضمن ماراثون المتحدة، تصاعد في الأحداث بعد انتهاء الحلقة الأولى بتورط عرب السويركي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي في سرقة 150 ألف جنيه.

نجاة أحمد العوضي من الموت في مسلسل حق عرب الحلقة 2

وبدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، بمواجهة كبيرة وشجار مع أهالي الشخص الذي ورطه في سرقة 150 ألف جنيه، وتمكن من الهرب منهم بعدما تكاتلوا عليه وهددوه بأن من يدخل منطقتهم يخرج منها ميتًا ليرد عليهم بإحدى لزماته قائلاً: «الموت في الكترة سترة.. تشكر منحرمش».

أحداث الحلقة 2 من مسلسل حق عرب

وتوالت أحداث الحلقة 2 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وواجه المعلم عبد ربه والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي ابنته سميحة والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا المصري، بعدما أصبحت تتأخر في موعد عودتها للمنزل دون استئذان ودارت منافشة حادة بينهما واتهامه لها بأنها تستغفله ولا تسير على طوعه.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، بمصالحة عرب السويركي – أحمد العوضي لوالدته والتي تجسدها الفنانة سلوى عثمان، ومشاوراتها لحل مشكلة منزلهم المهدد بالسقوط.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من نجوم الفن وفي مقدمتهم الفنان أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، رياض الخولي، دنيا المصري، دينا فؤاد، أحمد صيام، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود المصري.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل حق عرب

ويذاع مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي يوميًا الساعة 9:00 مساءً على شاشة قناة ON Drama، ويعاد في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي.