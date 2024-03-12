مسلسل حق عرب الحلقة 2.. هل يقتل أحمد العوضي رياض الخولي؟

عرضت قناة ON Drama مسلسل حق عرب الحلقة 2 بطولة أحمد العوضي، منذ قليل، عبر شاشتها، والتي شهدت تطورا في الأحداث بشكل سريع، بعدما تمكن عرب السويركي بطل العمل والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي من الموت بعد شجاره مع من سرقوا منه ثمن صفقة الأخشاب الأخيرة.

ظهور وليد فواز في مسلسل حق عرب الحلقة 2

وتضمنت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على شاشة ON Drama، العديد من المفاجآت من بينها ظهور رباح والذي يقدم دوره الفنان وليد فواز وهو مصاب في عينيه «أعور»، ويحمل الشر والكره لـ عرب السويركي.

صفقة لـ أحمد العوضي من أجل قتل رياض الخولي

وتوالت مسلسل حق عرب الحلقة 2 بعرض صفقة أموال كبيرة عليه، مقابل قتل معلمه عبد ربه، والذي يقدم دوره الفنان رياض الخولي، فهل سيفعلها؟

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي اجتماعي داخل منطقة الدرب الأحمر، وتحديدًا في منطقة المغربلين، ويعيش عرب السويريكي قصة حب مع حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، وتقوم الفنانة سلوى عثمان بدور والدته وهي بائعة خضار في المنطقة، وتحاول إقناع ابنها بالثأر ممن قتل والده.

ويشارك فى بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، دينا فؤاد، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد السمان، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي وتأليف محمود حمدان.