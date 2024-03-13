أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024، وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024، حتى يتمكن المسلمون من تنظيم وقت الطاعات، وقراءة القرآن، والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

وصرحت وازرة الشؤون الإسلامية أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024، سيكون في الرياض في الساعة 6:02 مساء.

وتتفاوت مواقيت الصلاة في السعودية في المدن المختلفة، وتُرفع الفروض الخمس في العاصمة الرياض كالآتي:

صلاة الفجر 4:46 صباحًا.

الشروق 6:04 صباحًا.

الظهر 12:03 صباحًا.

العصر 3:27 مساءً.

المغرب 6:02 مساءً.

العشاء 8:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويختلف موعد أذان الفجر حسب المنطقة والمحافظة السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

ففي مكة المكرمة تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:29 مساءً، ولكن عن الصلوات الأخرى، تكون صلاة الفجر عند الساعة 5:16 صباحًا، والشروق 6:32 صباحًا، وصلاة الظهر 12:30 مساءً ، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:29 مساءً.

وأما عن محافظة جدة فتكون صلاة المغرب 5:18 مساءً، وعن الصلوات الأخرى، تكون صلاة الفجر 5:18 صباحًا، والشروق 6:34 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:32 مساءً.