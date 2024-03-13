لجنة الحكام تحسم الجدل بشأن أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك | عاجل

كشف مصدر داخل لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، مدى أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام تحسم الجدل بشأن أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ « الوطن سبورت»: «الأهلي يستحق ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد مدافع البنك الأهلي، بعد تسديدة حسين الشحات».

البنك الأهلي يفوز على الأهلي

وفاز البنك الأهلي، على الأهلي 4-3، في لقاء مثير جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.

الفوز رفع رصيد البنك للنقطة 15 ليرتقي للمركز الثالث عشر من 8 مباريات فقط، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ17 في المركز العاشر.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في بطولة الدوري هذا الموسم على يد البنك الأهلي بعد 8 مباريات من بطولة الدوري.