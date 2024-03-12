ملخص الحلقة 2 مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني في النادي الأهلي

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 حول استعداد شريف ابن ليلى، والتي تمثل دورها الفنانة دينا الشربيني، لأداء اختبارات النادي الأهلي، وعندما طلبت ليلى من شريف أن تذهب معه لحضور الاختبارات رفض رفضا تاما، ولكنها لم تطمئن حال ذهابه وحده على الإطلاق، ما جعلها ترتدي ملابسها هي وأحمد الذي يمثل دوره الفنان شريف سلامة لتذهب معه متخفية.

ملخص الحلقة 2 مسلسل كامل العدد+1.. دينا الشربيني تذهب مع ابنها لاختبارات الأهلي

وفي مشهد آخر من الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 كان يحاول الدكتور صديق أحمد إقناع والدة أحمد، والتي تمثل دورها الفنانة إسعاد يونس، بأن يذهب زوجها للمستشفى حتى يتم علاجه، ولكنها ترفض ذلك خوفا من معرفته بمرضه، وحتى تستطيع قضاء ما تبقى من وقت معه في سعادة.

وأثناء اختبارات شريف في النادي الأهلي قام بتسجيل هدف، وفي بداية الأمر اعتقدت ليلى أمه لن ينجح في الاختبارات، ولكنها عندما توجهت للكابتن أخبرها بأن ابنها نجح في الاختبارات ما أسعدها بشكل كبير بنجاحه.

موعد العرض الثاني من الحلقة الثانية لمسلسل كامل العدد + 1

وبعد العرض الأول لمسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 6:05، يتم إذاعة العرض الثاني للحلقة على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، كما أنه يتم إعادة الحلقة 1:30 صباحا.