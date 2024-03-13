فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مصيف بلطيم بكفر الشيخ للصيانة اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة هيثم عطية، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمصيف بلطيم اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمصيف بلطيم

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، عن مناطق «الأمل، والسلام، ورافع مياه الشرب»، بمصيف بلطيم، وذلك بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساءً، ولمدة 4 ساعات، للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

إجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة

وتوجهت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بالاعتذار عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدةً المواطنين والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.