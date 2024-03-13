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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

كتب:

ضحى محمد
09:03 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
خالد النبوي

خالد النبوي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يعول 6 أطفال بعد وفاة زوجته، والتي تجسد دورها سلاف فواخرجي.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم في المواعيد التالية: على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا، وعلى قناة drama dmc الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

أحداث مسلسل إمبرطورية ميم

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يجسد خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذى يصبح مسؤولا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته، ويجد نفسه مضطرا لأن يصنع حياة مختلفة لهم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.