مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2.. خالد النبوي يرفض بيع منزله بعرض خيالي

أحداث مثيرة ومشوقة شهدها مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، التي حملت مفأجاة جديدة لعائلة «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، رفض خالد النبوي عرض من إحدى شركات العقارات بشأن بيع منزله بأي ثمن، إذ قررت إحدى شركات العقارات توظيف «نادين» من أجل إقناعه بأي طريقة من أجل بيع المنزل .

تفاصيل مسلسل إمبراطوية ميم الحلقة 2

وذهبت «نادين» مرة أخرى إلى مكتب خالد النبوي ضمن أحداث الحلقة 2 من إمبراطورية ميم وعرضت عليه 65 مليون مقابل بيع المنزل، وأكدت أنه سوف يحصل عليها دفعة واحدة من أجل تسديد ديونه وشراء منزل جديد، ولكنه يرفض العرض.

موعد عرض إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.