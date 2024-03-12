ملخص الحلقة 2 مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يكتب لزوجته رغم وفاتها

بشكل رومانسي، لا زال «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، يتذكر زوجته الراحلة «ميسون»، ضمن ملخص الحلقة 2 مسلسل إمبراطورية ميم، والتي رحلت عن عالمنا منذ 3 سنوات، ولكنه ما زال يتذكرها ويكتب لها تفاصيل يومه مع أولادهما.

ملخص الحلقة 2 مسلسل إمبراطورية ميم

وفي ملخص الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم، قرر خالد النبوي أن يخبر زوجته أنه رفض بيع منزله مقابل عرض كبير، وذلك بسبب الذكريات التي جمعت بينهما في منزل واحد، وأخبرها أنه يطمئن على أولاده الـ6 بعد نومهم حتي لا يشعروا بنقص بعد وفاة والدتهما.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم

تجسد الفنانة نشوي مصطفى دور شقيقة «مختار» ضمن أحداث الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم، التي تساعده وتسانده من أجل الحفاظ على عائلته بعد وفاة والدتهما.