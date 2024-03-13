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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2.. نور خالد النبوي يتعرض لحادث سير

كتب:

ضحى محمد
12:24 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
نور خالد النبوي

نور خالد النبوي

شهدت الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثا تشويقية اجتماعية، خاصة في ظل الصراعات والمشكلات التي تحدث بين خالد النبوي وأولاده الـ 6 بعد رحيل والدتهما منذ 3 سنوات.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، تعرض «مروان» الذي يجسد دوره الفنان نور خالد النبوي لحادث سير بسيارة والده، ويخرج الفنان خالد النبوي مسرعاً من أجل الاطمئنان على نجله، ليجد النصف الأمامي من السيارة مُهشم.

تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم

ويبدأ خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، في سؤال نجله عن تعرضه لكدمات، ثم يعاقبه بسحب السيارة منه، وتوصيل أشقائه إلى المدرسة والجامعة، ويخرج أِشقاءه من أجل الاطمئنان عليه.

وينتظر الجمهور مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2، لمعرفة ما سيحدث مع عائلة مختار أبو المجد والمشكلات التي تحدث بينه وبين أولاده.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.