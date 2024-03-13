تفاصيل تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 15 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة نقل عسكرية روسية تقل 15 شخصًا تحطمت أثناء إقلاعها، وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز Il-76 وعلى متنها طاقم مكون من ثمانية أفراد وسبعة ركاب تحطمت في منطقة إيفانوفو، على بعد حوالي 435 ميلاً من الحدود مع أوكرانيا.

من غير الواضح ما إذا كان هناك أي ناجين

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية فإنه ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي ناجين، لكن حاكم إيفانوفو ستانيسلاف فوسكريسينسكي قدم تعازيه لأسر الضحايا.

وتظهر لقطات لم يتم التحقق منها على الإنترنت الطائرة وهي تهبط على الأرض بينما يخلفها عمود من الدخان الأسود، بينما يمكن رؤية حريق حول أحد المحركات.

وقالت الوزارة إن حريقا في المحرك أثناء الإقلاع هو على الأرجح السبب وراء الحادث، وكتبت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن تحطم الطائرة وقع أثناء إقلاعها.

لقطات فيديو تظهر تحطم الطائرة

وأظهرت لقطات إضافية ما يبدو أنه موقع تحطم الطائرة، مع تصاعد الدخان من خلف مظلة من الأشجار، ويمكن رؤية طائرة هليكوبتر تحلق في الخلفية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن فريقا من المحققين توجه إلى إيفانوفو لإجراء تحقيق.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تتحطم فيها طائرة نقل عسكرية روسية من هذا الطراز، وقبل شهرين تحطمت طائرة أخرى من طراز إيل-76 ، وقالت موسكو إنها كانت تقل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين.