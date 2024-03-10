مستشار بالمعهد الوطني: روسيا ستتأثر بالعقوبات الأوروبية تدريجيا

أكد المستشار بالمعهد الوطني، الدكتور إيفان يواس، أنه لا يعتقد أن الاقتصاد الروسي مستقر لعدد من الأسباب، أولها العقوبات المفروضة على روسيا لم تطبق بالكامل، ورغم ذلك أثار هذه العقوبات عليها كبير جدا.

وأشار خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج «ملف اليوم»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه كان هناك حزمة عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منع البنوك حول العالم، من عقد صفقات في روسيا، منوها إلى أن تركيا أيضا صرحت في وقت سابق، بأنه جرى فك كل الاتفاق مع روسيا في كل البنوك.

تأثير العقوبات لن يكون فوريا

وأوضح الدكتور إيفان يواس، أن العقوبات المفروضة على روسيا سيبدأ تأثيرها على الداخل الروسي هذا العام، وستتأثر بها روسيا كثيرًا، مؤكدا أن تاثير العقوبات لن يكون فوريا، لكن ستبدأ هذه العقوبات في التأثير على اقتصاد روسيا تدريجيا، منوها أن هذه العقوبات ستخلق ضغطا إضافيا على روسيا، وسيؤدي لانخفاض في العملة الروسية.