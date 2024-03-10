«المتحدة»: عرض مسلسلاتنا بالدبلجة في روسيا وماليزيا 

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة متواجدة بأعمالها المتنوعة والمختلفة في كل الدول العربية، موضحًا أن هناك العديد من الأعمال الدرامية لـ «المتحدة» ستعرض في الدول العربية وروسيا مدبلجة باللغة الروسية وستعرض مسلسلات أيضًا في ماليزيا.

مسلسلات المتحدة بجودة عالية

وأوضح «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، مسلسلات «الحشاشين» و«جودر» من الأعمال التاريخية التي لم نكن نشهدها من قبل بهذه الجودة، متمنيًا أن تنال إعجاب المشاهدين.

التنوع هو العنوان العريض في دراما المتحدة

وأشار إلى أن دور الإعلام يكمن إظهار الجانب المميز في الدولة، منوهًا بأن العنوان العريض في الأعمال الدرامية للمتحدة هو وجود التنوع الكبير في الأعمال المقدمة على شاشات المتحدة، موضحًا أن هناك 20 مسلسلا من بينها 11 من فئة الـ15 حلقة و9 مسلسلات 30 حلقة، منوهًا بأن الإنتاج للأعمال الدرامية هذا الموسم سيفتخر به الجميع.