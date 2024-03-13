حققت أولى حلقات المسلسل الكوميدي الكبير أوي 8 نجاحا كبيرا، حتى أصبحت مشاهده وإفيهاته متداولة بشكل واسع على صفحات السوشيال ميديا، مع إشادات بأحداث المسلسل، وبطله الفنان أحمد مكي، وباقي الفنانين وفي مقدمتهم رحمة أحمد ومحمد سلام.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on

تأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 3، بشكل حصري على قناة ON يوميا، الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

شهدت أول حلقتين من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي أحداثا كوميدية، مما جعل الجمهور متشوقا للحلقة 3، إذ دخل الكبير في عالم الجن، بعد رفضة الاستحمام يوم شم النسيم، لتأتي الشمامة ليلا وتأخذه إلى عالمها، ليضطر بعدها لتنفيذ شروطها، كي يعود مره أخرى إلى الدوار وسط أهله.