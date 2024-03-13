مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. صدمة أحمد مكي في زوجته وأبنائه

شهدت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثًا كوميدية عدة بعد ذهاب روح الكبير أوي إلى عالم الشمامين، بسبب عدم استحمامه يوم شم النسيم.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

ويظهر جسد الكبير أوي بلا روح وتحاول مربوحة والدكتور ربيع لإنقاذه، ويُصدم الكبير فيما يسمعه من أسرته حيث أعتقد أن العترة وجوني يملأهما الحزن عليه؛ ليكتشف أنّهما يتشاجران من أجل الحصول على العُمدية بعد والدهم.

ناحية أخرى حدثت له صدمة ثانية بعد أن سمع مربوحة وهي تخطط لحياتها الجديدة بعيدا عن الكبير، حيث ستضع أولاده في الملجأ وتتزوج شابا أصغر منها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».