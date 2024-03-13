مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كريم عبدالعزيز يواصل رحلته لمصر ومقتل ألب أرسلان

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2، عديد من المفاجأت غير المتوقعة خلال رحلة حسن الصباح «كريم عبد العزيز» إلى مصر، لكن على الجانب الآخر كان هناك أحداثا في أصفهان أدت إلى تغيير مجريات الأمور داخل حدود دولة السلاجقة، وكان أبرزها مقتل السلطان ألب أرسلان، الحدث الذي سيترتب عليه عديد من التغيرات في مسار التاريخ والأحداث.

وألقت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز، الضوء على واقعة قتل السلطان ألب أرسلان، عندما كان يحاكم أحد الخارجين عليه يدعى يوسف الخوارزمي ويطلب من رجاله دق أربع أوتاد في أطرافه الأربعة، وقتها يصرخ الخوارزمي ويرفض أن يموت بتلك الطريقة، لكن يموت كالرجال بالمبارزة بالسيف، وبالفعل ينجح الخوارزمي في قتل السطان خلال المبارزة وسط دهشة جميع الحضور.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. ملك شاه ينتقهم لوالده

وينطلق سهم ليصيب قلب يوسف الخوارزمي من قوس ملك شاه «إسلام جمال» نجل السلطان ألب أرسلان وولي عهده، لينتقم لموت والده، ويصبح هو على عرش دولة السلاجقة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على DMC

وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على DMC بعد الأحداث التي تتضمنتها الحلقة الماضية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة 7:15 مساء على منصة واتش آت الإلكترونية، و9:15 على قناة DMC بالإضافة إلى الساعة 11 على قناة DMC دراما.