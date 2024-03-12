مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كريم عبد العزيز يهرب إلى مصر بعد قتل المؤذن

مجموعة جديدة من الأحداث شهدها مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز، إذ يجتمع حسن الصباح مع صديقيه القديمين عمر الخيام (نيقولا معوض) وأبو علي الطوس (فتحي عبد الوهاب)، الذى أصبح وزير دولة السلاجقة، داخل منزله، وأثناء تجمعهم معا يأتي رجال الشرطة ليخبروه بمقتل مؤذن مدينة أصفهان على يد شخص تابع للطائفة الباطنية ثم هروبه بعد ذلك، ليؤكد وزير الدولة خطورة تلك الطائفة وأتباعه.

يعود حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 2 إلى منزله بحثا عن زيد ابن سيحون (أحمد عيد) الذى أمره بقتل مؤذن أصفهان، ويجد الصباح زوجته «ميرنا نور الدين»، لتخبره أن رجال الشرطة جاءوا وفتشوا جميع أرجاء المنزل، وأن ابن سيحون ارتدى ملابس سيدة للهروب من الشرطة برفقة خادمتهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كريم عبد العزيز يسافر مع عائلته إلى مصر

يبدأ حسن الصباح رحلته إلى مصر كما أمره زعيم الدعوة الباطنية الإسماعيلية عبد الملك ابن العطاش لدعم حكم الخليفة المستنصر في مصر، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2، وبالفعل يبدأ رحلته برفقة زوجته وأبناءه.

أحداث ومواعيد مسلسل الحشاشين الحلقة 2

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 2 وكشفت شبكة قنوات DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز، في تمام الساعة الـ 11 على قناة DMC دراما، وتعاد على نفس القناة في اليوم التالي في تمام الـ 6:30 صبحا ثم الـ 1:30 ظهرا، بينما تعاد على قناة DMC في تمام الـ 1:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الـ 4:15 مساء.