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دراما المتحدة

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. بيع باب قصر الخلافة من أجل إطعام الناس

كتب:

نورهان نصرالله
09:40 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين

مشهد من مسلسل الحشاشين

كشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز الوضع الصعب في مصر، بسبب المجاعة التي حدثت في وقت حكم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بسبب انخفاض منسوب النيل، وأدت إلى عدم القدرة على الزراعة، ووصل الناس في الشارع إلى أكل الحيوانات والأطفال بالإضافة إلى الجثث من شدة الجوع.

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2، طالب بدر الدين الجمالي وزير الخليفة المستنصر (محمد سليمان)، بخلع الذهب الذى يغلف باب قصر الخلافة وتسييحه وبيعه من أجل شراء غلال للناس في الشارع، قائلا: «لا هيبة لقصر والشعب جائع».

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. رفض طلب حسن الصباح رؤية الخليفة المستنصر

وعلى الجانب الآخر، يذهب عدد من رجال الشرطة إلى منزل حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ويذهبون به إلى السجن، ويسأله بدر الدين الجمالي عن سبب مجيئه إلى مصر، فيخبره أن مصر بلد مقدسة ويرغب في رؤية الخليفة المستنصر، ولكنه يرفض طلبه.

وتكشف أحداث المسلسل الخلاف بين الوزير بدر الدين الجمالي والأمير نزار ولي عهد الخليفة الفاطمي.

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