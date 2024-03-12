ملخص الحلقة 2 مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز يبدأ رحلته لمصر

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز، مجموعة كبيرة من الأحداث المشوقة بداية من الرحلة التي خاضها حسن الصباح إلى مصر من أجل دعم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ولكنه يتفاجأ بالوضع في مصر بسبب المجاعة التي أدت إلى حالة واسعة من الخراب والدمار في البلاد حتى أن الناس بدأوا في أكل الحيوانات والأطفال والجثث.

وظهرت خلال أحداث مسلسل الحشاين الحلقة 2 شخصية بدر الدين الجمالي وزير الخليفة المستنصر بالله، والذي يحاول حل الأزمة ولكنه في الوقت نفسه يدخل في حالة عداء شديد مع الأمير نزار ولي عهد الخليفة الفاطمي، خاصة أن يسعى إلى تثبيت زوج ابنته وهو ابن الخليفة الأصغر على كرسي الحكم بعد والده بدلا من نزار.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. بدر الدين الجمالي يطلب من حسن الصباح الخروج من مصر

يلتقي حسن الصباح بالوزير بدر الدين الجمالي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2، ولكنه يرفض طلبه بقابلة الخليفة ويخبره أنه يراقب كل خطواته ولذلك يجب أن يكون بعيد تماما عن أي شيء متعلق بالخليفة وإلا سيقوم بطرده خارج البلاد.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. حيلة زوجة حسن الصباح تقربه من هدفه

وتلجأ زوجة حسن الصباح (ميرنا نور الدين) إلى حيلة من أجل تحقيق هدف زوجها، وتؤكد له أن الأمر كله في يد السيدات، فتذهب لمقابلة جارية والدة الخليفة وتخبرها عن حسن الصباح وقدرته على معرفة بواطن الأمور.

وبالفعل تذهب به إلى قصر والدة الخليفة التي تضعه في اختبار، تطلب منه أن يروي لها رؤية رأتها ويفسرها لها، وعندما ينجح في ذلك يطلب منها أن تقف ولكنها تقول لها أنها عاجزة عن ذلك، وعندما يمسك بيدها تحدث معجزة وتبدأ في المشي، وتخبره أنها سوف تحقق له أي حلم يتمناه ولكنه يطلب منها فقط أن يلتقي بالخليفة المستنصر.