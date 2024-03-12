مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كريم عبد العزيز شاهد على أكل البشر لشدة المجاعة

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2 وصول حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، إلى مصر لدعم حكم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، بناء على طلب زعيم الطائفة الباطنية الإسماعيلية ابن عطاش، وعندما يصل هو وعائلته يشعرون بالرعب من أحوال البلاد ويروا من حولهم الجثث ملاقاة في الطرقات بسبب المجاعة التي يعاني منها الناس، وعرفت باسم الشدة المستنصرية.

يرافق حسن الصباح في مسلسل الحشاشين الحلقة 2، أحد الرجال التابعين لابن عطاش، وفي تلك الأثناء يرى أحد الأشخاص في الشارع يسأل إذا كان يرغب في مقايضة فتاتين بعقد ملكية منزله، وعندما يطلب منه الدخول إلى المنزل للحصول على العقد يرفض، قائلا إنه لا يثق به بعد ما تم قتل شخصين وأكلهم في إحدى المناطق القريبة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. حسن الصباح شاهدا على أحوال الشدة المستنصرية

ويخبر حسن الصباح زوجته أن الفتنة وانخفاض منسوب النيل وعدم القدرة على الزراعة هي السبب وراء ما يحدث في مصر، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2، حتى أنهم أصبحوا يأكلون أي شيء من شدة الجوع الحيوانات أو الجثث وحتى الأطفال، بينما أصبحت الأموال والمجوهرات لا قيمة لها.