«المخ بخير».. مدير المستشفى المعالج للاعب أحمد رفعت يكشف: 7 دقائق أنقذته (فيديو)

قال الدكتور محمد كامل، مدير المستشفى الخاص الذي يتلقى فيه اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر علاجه، إن اللاعب وصل خلال 7 دقائق فقط من سقوطه على أرض الملعب نظرا لقرب المستشفى من ستاد الإسكندرية، حيث تبعد قرابة 200 متر، مشيرا إلى أن سرعة نقله أعاد الأمل كون حالته حرجة للغاية، مشيرا إلى أن مخه بخير ولم يتضرر.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان هناك حلول مطروحة لنقل أحمد رفعت إلى مركز متخصص في القلب، إلا أنه بعد الاستعانة بأطباء كبار في تخصص القلب، تعامل المستشفى بأكمل وجه مع حالة اللاعب وتقرر استمراره في العناية المركزة لاستكمال بروتوكول العلاج.

عدم تضرر المخ.. تفاصيل حالة أحمد رفعت

وأوضح مدير المستشفى، أنه تم عرض اللاعب أحمد رفعت على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتبين من خلالها عدم تضرر المخ، فيما تبين وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي.

فحوصات لمعرفة أسباب توقف قلب أحمد رفعت

وأشار، إلى أنه جلى عمل التحاليل وإتمام الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب، على أن يُصدر تقرير بالنتيجة في حينه.

بروتوكول صحي لعلاج أحمد رفعت

ولفت إلى أن حالة أحمد رفعت حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم، ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر قد يستمر على هذا الأمر عدة أيام إلا أنهم يتخذون بروتوكول علاجي أملا في استرداد وعيه.