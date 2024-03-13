موعد عرض الحلقة 3 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 3 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، بعد الأحداث التي شهدها المسلسل على مدار الحلقتين الماضيتين، من خلال استعراض رحلة حسن الصباح منذ طفولته وحتى تكوين أخطر طائفة دموية في التاريخ عرفت باسم الحشاشين، وأصبح فكرها هو النواة الأساسية للجماعات الإرهابية التي تنفذ اغتيالات سياسية تخدم أهدافهم تحت ستار الدين.

وينطلق موعد عرض الحلقة 3 مسلسل الحشاشين في تمام الساعة السابعة والربع مساء على منصة WATCH IT الإلكترونية، التي تطرح الحلقة الجديدة قبل عرضها تلفزيونيا.

موعد عرض الحلقة 3 مسلسل الحشاشين

وكشفت شبكة DMC عن موعد عرض الحلقة 3 مسلسل الحشاشين، حيث يبدأ عرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والربع على قناة DMC، بينما تذاع على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث بداية من مقابلة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) للخليفة الفاطمي المستنصر بالله بعد ما نجح في كسب ثقة والدته، بينما يتولى ملك شاه حكم الدولة السلجوقية بعد وفاة والده السلطان ألب أرسلان.