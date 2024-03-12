الإعلام العالمي يسلط الضوء على مسلسل الحشاشين.. أحدث ضجة كبيرة

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مسلسل الحشاشين بطولة النجم «كريم عبدالعزيز»، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على قناة «دي إم سي» وتصدره تريند دراما رمضان.

سي إن إن تبرز مسلسل الحشاشين

وعلى جانب آخر، علقت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، على كيف بدأت جماعة الحشاشين وكيف انتهت، فيستعرض المسلسل قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين والتى تعد أخطر الحركات السرية التى تنتهي لإحدى طوائف المذهب الشيعي.

وتناول تقرير «سي إن إن» كيف نجح مؤسس الجماعة في إقناع أتباعه بأفكار خاطئة لتبرير جرائمهم، وسبب تسمية الطائفة بهذه الاسم هو مؤسس الجماعة حسن الصباح الذي كان يتبع طريقة غريبة في تجنيد الشباب لانضمام للجماعة وتنفيذ أوامره من خلال خداعهم بالحشيش.

وأوضح التقرير أن جماعة الحشاشين استمرت لعدة سنوات حتى انتهت وانهارت، بسبب العديد من العوامل أبرزها التغيرات التي حدثت بعد الحروب الصليبية وقوة صلاح الدين الأيوبي وسقوط الدولة الفاطمية والمرتبطة بالمذهب الشيعي.

روسيا اليوم يشيد بمسلسل الحشاشين

وفي السياق نفسه، أشادت قناة «روسيا اليوم» على أولى حلقات مسلسل الحشاشين بأنه أحدث ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي وذلك بسبب استعراضه تاريخ الدولة الإسلامية منذ بدايتها.

وأشارت إلى أن تتر مسلسل الحشاشين يتضمن بداية منذ بعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم وصولًا إلى الخلفاء الأربعة، ثم تقسيم المسلمين إلى سنة وشعيه ومذاهب ومن خلافه راشدة ورشيدة إلى خلافة أموية، إلى خلافة عباسية، ولذلك كل خلافة بعد الخلافة الراشدة كانت تنتقم من الخلافة التى تسبقها حتى ظهور حسن الصباح الفنان المصري كريم عبدالعزيز في القرن الـ11.