ينتظر جمهور الدراما المصرية بحالة من التشوق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 3، بعد الأحداث التى شهدتها الحلقة السابقة مع وصول حسن الصباح «كريم عبد العزيز» إلى مصر من أجل مقابلة الخليفة الفاطمي المسنتصر بالله، في ظل المجاعة التي عانى منها أهل مصر في القرن الحادي عشر الميلادي.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

وكشفت شبكة قنوات DMC مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 3، حيث تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، كما تعرض على قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشر مساء، كما تتاح على منصة WATCH IT الإلكترونية، قبل عرضها تلفزيونيا.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC

وتتسع قائمة مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 3، لتشمل 4 مواعيد للإعادة على قناتي DMC وDMC دراما، في تمام الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء على DMC، و6:30 صباحا و1:30 مساء على DMC دراما.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3

ويفصل الجمهور ساعات قليلة عن أحداث الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين، بعد ما أصبح حسن الصباح قريب من مقابلة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، بعد ما نجح في تفسير رؤية والدة الخليفة ليطالبها بعد ذلك بمقابلته.