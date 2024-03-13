ملخص الحلقة 3 مسلسل سر إلهي.. روجينا في وضع حرج بعد التحقيق معها

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بالتحقيق مع نصرة التي تعمل في دار مسنين وتمثل دورها الفنانة روجينا حول مقتل هارون، والذي مثل دوره الفنان أحمد بدير في الحلقة الثانية على يد ابنه، والذي ذهب إليه للحديث معه حول الميراث، ليشتد الخلاف بينهما، وبعد أن ضربه ابنه توفى في الحال.

ملخص الحلقة 3 مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

وبسؤال نصرة عن ما حدث وأدى إلى وفاة هارون، أفادت بأن ما حدث له نتيجة خلاف بينه وبين ابنه الذي ذهب إليه في دار المسنين، وهو من تسبب في قتله، ليتم إخلاء سبيلها باعتبارها شاهدة على ما حدث بينه وبين ابنه، لتتهمه بقتل والده، وعلى الجانب الآخر تحاول شاهيناز والتي تمثل دورها الفنانة مي سليم أن تنقذ أخيها من تهمة القتل، وتطلب من زوجها أن يتولى تلك المهمة في ملخص الحلقة 3 مسلسل سر إلهي بطولة روجينا.

وبعد خروج روجينا من النيابة ذهبت لمنزلها لتقوم بقراءة القرآن لهارون بسبب حزنها عليه، ثم يحاول أخوتها مواساتها عن ما حدث وما تعرضت له، ثم يأتي المحامي الخاص بشاهيناز وزوجها ليطلب من نصرة التوجه إلى شاهيناز إذ أنها تريد الحديث معها، ولكنها ترفض ذلك، وعندما يخبرها المحامي تقرر شاهيناز الذهاب إلى نصرة في منزلها.

فريق عمل مسلسل سر إلهي

ومسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا ومحمد ثروت ورنا رئيس ومي سليم ومراد مكرم ومحمود حجازي وأحمد مجدي ونهى عابدين ورشا مهدي، ويتم إذاعة الخلقات الجديدة منه في تمام الساعة 12 صباحا كل يوم.