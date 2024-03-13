مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كريم عبد العزيز يقابل الخليفة المستنصر بالله

مجهود كبير بذله حسن الصباح «كريم عبد العزيز» لمقابلة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، حيث انتهت أحداث الحلقة الماضية بنجاح حسن الصباح في تفسير رؤية والدة الخليفة ومكافأتها له بأن تحقق له أي طلب يرغب به، ولكنه لم يرغب إلا في مقابلة الخليفة.

ويُتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3 اللقاء الأول بين حسن الصباح والخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وهو الهدف الذي وضعه الصباح نصب أعينه منذ انضمامه إلى الطائفة الباطنية الإسماعيلية على يد عبد الملك ابن عطاش.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3

صدام بين حسن الصباح وبدر الدين الجمالي بسبب كرسي الخلافة

ويواصل الوزير بدر الدين الجمالي اصطدامه بحسن الصباح خاصة بعد ما يقترب الأخير من الخليفة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، حيث يرجح الصباح كفة نزار في ولاية العهد بعد والده، لكن يرغب الجمالي في أن يجلس أحمد المستعلي زوج ابنته وابن الخليفة الأصغر على مقعد الحكم، ما يؤجج الصراع بين الجمالي والصباح.