5 نصائح من صحة الشرقية لرعاية الطفل الصائم.. أطعمة يجب تناولها

قدمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عدة نصائح لرعاية الأطفال الذين يصومون خلال شهر رمضان الكريم.

اتباع عدة خطوات لرعاية الطفل الصائم

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية: يجب على الوالدين ومقدمي الرعاية عند رعاية طفل صائم مراعاة ما يلي:-

- تعتبر وجبة السحور، جزءاً أساسياً من صيام رمضان خاصة بالنسبة للأطفال، ويجب أن تشمل الوجبة الأطعمة الغنية بالألياف مثل حبوب القمح الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات ومصادر جيدة للبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض ومنتجات الألبان من أجل البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

- ينبغي تشجيع الأطفال الصائمين على تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لأنها ستزيد من شعورهم بالجوع خلال فترة الصيام وتوفر لهم القليل من التغذية.

- يجب أيضًا على الأطفال الابتعاد عن الأطعمة المالحة، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة وشرب الكثير من السوائل خلال ساعات عدم الصيام.

- في وقت الإفطار، لا تجبر الأطفال على الإفراط في تناول الطعام للتعويض عن انخفاض السعرات الحرارية.

- الإفراط في تناول الطعام لن يؤدي إلا إلى عسر الهضم والانتفاخ وعدم الراحة.

- قد يكون من الأفضل للأطفال تقسيم الوجبات لمنع الإفراط في تناول الطعام، وينبغي أيضًا تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الحارة المقلية، للحد من مشاكل الجهاز الهضمي.