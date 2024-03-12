يحرص ملايين المسلمين على معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك لأداء الفرض في وقته، في حرصًا على الإكثار من الطاعات خلال شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-202

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-202، وذلك حسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد صلاة الفجر في الشرقية

ومن المقرر أن يحين موعد أذان الفجر بمحافظة الشرقية في تمام الساعة 4:40 صباحًا، ويسبق الأذان موعد السحور بداية من الساعة 2:20 دقيقة صباحًا، ويحين موعد الشروق في الساعة 6:7 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-202، ثاني أيام رمضان بالشرقية 13 ساعة و40 دقيقة.

كانت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أعلنت، في وقت سابق، الانتهاء من تجهيز جميع المساجد في مختلف المراكز لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس، وصلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم.