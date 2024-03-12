مديرية الصحة بالقاهرة: تراجع عدد مواليد 2023 بنسبة 0.3%

كشفت مديرية الصحة بالقاهرة عن تطور المواليد ووفيات الأطفال الرضع بالعاصمة بارتفاع نسبة المواليد الأحياء عام 2022 بنسبة 1.3%، وتراجع عدد المواليد عام 2023 بنسبة 0.3%، كما ارتفعت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة، دون الخامسة عامي 2022، 2023 بنسبة 17%، 24% على التوالي.

عدد المواليد والوفيات في القاهرة

وأشار إلى أن عام 2023 شهد تراجع عدد المواليد بالقاهرة إلى 194 ألفًا و773 طفلا، وعدد وفيات حديثي الولادة 2851 طفلا، ووفيات الأطفال الرضع 6733 طفلا، ووفيات دون الخامسة 7930 طفلا، ووفيات حوامل أثناء الحمل 77 طفلا.

وفيات الأطفال

كما شهد عام 2022 عدد مواليد أحياء 196 ألفًا و806 أطفال، وعدد وفيات حديثي الولادة 2988 طفلا، وعدد وفيات الأطفال الرضع 6168 طفلا، ووفيات الأطفال دون الخامسة 7345 طفلا، ووفيات حوامل أثناء الحمل 71 حالة، وفي عام 2021 عدد المواليد أحياء 194 ألفًا و229 طفلا، وعدد وفيات الأطفال حديثي الولادة 2988 طفلا، ووفيات الرضع 4954 طفلا، ووفيات دون الخامسة 6142 طفلا، ووفيات حوامل أثناء الحمل 66 حالة.