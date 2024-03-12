يسعى أبناء محافظة الشرقية، لمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، لأداء الفريضة في وقتها المحدد، والاستعداد لتناول طعام الإفطار.

موعد أذان المغرب في الشرقية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، حسب الإمساكية التي أصدرتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، والتي تضمنت مواعيد الأذان وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان هذا العام.

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد الإفطار في الشرقية اليوم

يتزامن موعد الإفطار في الشرقية مع انطلاق أذان المغرب الساعة السادسة مساء، إذ يبدأ الصائمون بتناول التمر بعد نحو دقيقتين، ثم يؤدون الصلاة، ويعقب ذلك تناول طعام الإفطار.

عدد ساعات الصيام بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء

وووفقا للإمساكية يبلغ عدد ساعات الصيام بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 13 ساعة و40 دقيقة.

ويبدأ الصيام منذ وقت الإمساك في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة صباحًا، وحتى أذان المغرب في تمام الساعة السادسة مساء.