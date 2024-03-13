مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة روجينا.. شهادة زور تهدد «نصرة» بالسجن

حاولت شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة مي سليم في مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة روجينا إقناع «نصرة» التي تمثل دورها الفنانة روجينا بتغيير شهادتها بأنّ شقيقها هو من قتل والدها أثناء تواجده في دار المسنين بعد مشاداة بينهم بسبب الميراث، لكن «نصرة» ترفض الشهادة.

مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة روجينا

وبعد أن ذهبت شاهيناز من منزل «نصرة» في مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بطولة روجينا، يحاول زوج «نصرة» إقناعها بالموافقة على عرض شاهيناز مقابل الحصول على أموال كثيرة وفيلا يعيشون بها، ولكنها أخبرته أنّها تخاف مقابلة ربها، فالشهادة الزور تعد من الكبائر، ثم يطلب منها مسامحته لما حاول إقناعها به، وأوهمها أنّه لن يفكر في ذلك مرة أخرى.

وفي مشهد آخر من مسلسل سر إلهي الحلقة 3 نجد شاهيناز استضافت زوج «نصرة» وأشقائها في منزلها على الغداء، وبعد ذلك عرضت عليهم مبالغ مالية كبيرة، والتي وصلت إلى مليوني جنيه لكل فرد منهم، في محاولة لإقناعهم بقبول الأموال لتحيق ما يحلمون بتحقيقه مقابل شهادتهم ضد «نصرة» بأنّها هي من قتلت والد شاهيناز.

وبعد العودة إلى المنزل تحاول شقيقتها الصغرى التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس إقناعهم بعدم قبول العرض، لكن زوج «نصرة» يحاول إقناعهم بالموافقة على العرض للإدلاء بشهادتهم ضد «نصرة» مقابل الحصول على المال.

وفي مشهد آخر تم القبض على «نصرة» بعد أن قدمت شاهيناز بلاغا ضدها بقتل والدها، ثم قدم مدير الدار وأصدقاءها شهادة زور ضدها بأنها هي من قتلت هارون.