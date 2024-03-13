مسلسل سر إلهي الحلقة 2.. هل تشهد روجينا زورا مقابل فيلا وعربية؟

تشهد أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 2 للفنانة روجينا مفآجات صادمة، إذ توفي «هارون» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، بعد اعتداء ابنه عليه بالضرب في دار المسنين الذي يقيم به.

وحاولت «شاهيناز» التي تجسد دورها الفنانة مي سليم وزوجها «سراج» مراد مكرم، إخفاء الجريمة، بمحاولة إقناع «نصرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا، بتغيير شهادتها برؤيتها للضرب وجريمة القتل وقت وقوعها في دار المسنين.

مسلسل سر إلهي الحلقة 2 للفنانة روجينا

في مسلسل سر إلهي الحلقة 2 رفضت نصرة تلك المحاولات من قبل شاهيناز وزوجها بإعطائها فيلا وعربية وأموال في البنوك هي وزوجها وأشقائها، وقامت بطردهم من المنزل، مؤكدة أنها ستحاسب أمام الله ولن تقبل أموال حرام نتيجة الشهادة الزور.

قصة مسلسل سر إلهي وموعد عرضه

مسلسل سر إلهي من نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي اجتماعي، وهو من إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير.

ويعرض مسلسل سر إلهي يوميا، الأولى في تمام الساعة 12 منتصف الليل حصريا على قناة سي بي سي، ويأتي موعد الإعادة في تمام الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.