أفضل 3 أنواع جبن لحشو السمبوسة.. «أحلى من المطاعم ومقرمشة»

السمبوسة من أشهى وألذ الوصفات على المائدة الرمضانية، وسر نجاحها في الحشوة، التي تضفي لها مذاقا وطعما لا يقاوم، لهذا نستعرض أفضل 3 أنواع جبن لحشو السمبوسة يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات وفي أقل من 10 دقائق في التقرير التالي:

حشو السمبوسة جبن عكاوي

المقادير

500 جرام عجينة سمبوسة طازجة.

250 جرام جبن عكاوي.

كوب شبت مفروم.

حبة البركة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تخلط الحشوة في وعاء عميق.

تفرد شرائح السمبوسة الجاهزة، بشكل طولي.

توضع كمية مناسبة من الحشوة في طرف العجينة.

تغلق بشكل مثلث للنهاية.

تغلق بخليط الماء والدقيق.

تترك في الثلاجة 5 دقائق، ثم تقلى في زيت غزير.

تقدم ساخنة، بعد تزينها بالشبت المفروم.

حشوة سمبوسة جبن كيري كرسبي

مقادير السمبوسة بالجبن الكيري

باكت سمبوسة جاهز.

عبوة 16 قطعة جبن كيري.

ربع كوب زعتر ناعم

بيضة.

ملح وفلفل.

بقسماط ناعم مخلوط بالزعتر الحبوب.

طريقة التحضير

تفرد رقائق السمبوسة وتحشى بالجبن الكيري والزعتر.

تغلق حبات سمبوسة بالجبن على شكل مثلث أو رول.

يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود.

تغمس القطع في البيض، ثم البقسماط.

يسخن الزيت الغزير في مقلاة عميقة، ويوضع به كمية قليلة من السمبوسة.

تقلى القطع للحصول على اللون الذهبي، ثم تقدم ساخنة.

السمبوسة بالبطاطس والجبن الكريمي



المقادير

عجينة سمبوسة.

نصف كيلو بطاطس مسلوق.

ربع كوب جبن كريمي.

ملح وفلفل أسود.

رشة كزبرة.

خطوات التحضير