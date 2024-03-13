أفضل 3 أنواع جبن لحشو السمبوسة.. «أحلى من المطاعم ومقرمشة»
كتب:
عبير خالد
07:36 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
السمبوسة
السمبوسة من أشهى وألذ الوصفات على المائدة الرمضانية، وسر نجاحها في الحشوة، التي تضفي لها مذاقا وطعما لا يقاوم، لهذا نستعرض أفضل 3 أنواع جبن لحشو السمبوسة يمكن تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات وفي أقل من 10 دقائق في التقرير التالي:
حشو السمبوسة جبن عكاوي
المقادير
- 500 جرام عجينة سمبوسة طازجة.
- 250 جرام جبن عكاوي.
- كوب شبت مفروم.
- حبة البركة حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- تخلط الحشوة في وعاء عميق.
- تفرد شرائح السمبوسة الجاهزة، بشكل طولي.
- توضع كمية مناسبة من الحشوة في طرف العجينة.
- تغلق بشكل مثلث للنهاية.
- تغلق بخليط الماء والدقيق.
- تترك في الثلاجة 5 دقائق، ثم تقلى في زيت غزير.
- تقدم ساخنة، بعد تزينها بالشبت المفروم.
حشوة سمبوسة جبن كيري كرسبي
مقادير السمبوسة بالجبن الكيري
- باكت سمبوسة جاهز.
- عبوة 16 قطعة جبن كيري.
- ربع كوب زعتر ناعم
- بيضة.
- ملح وفلفل.
- بقسماط ناعم مخلوط بالزعتر الحبوب.
طريقة التحضير
- تفرد رقائق السمبوسة وتحشى بالجبن الكيري والزعتر.
- تغلق حبات سمبوسة بالجبن على شكل مثلث أو رول.
- يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود.
- تغمس القطع في البيض، ثم البقسماط.
- يسخن الزيت الغزير في مقلاة عميقة، ويوضع به كمية قليلة من السمبوسة.
- تقلى القطع للحصول على اللون الذهبي، ثم تقدم ساخنة.
- السمبوسة بالبطاطس والجبن الكريمي
المقادير
- عجينة سمبوسة.
- نصف كيلو بطاطس مسلوق.
- ربع كوب جبن كريمي.
- ملح وفلفل أسود.
- رشة كزبرة.
خطوات التحضير
- تهرس كمية البطاطس هرس ناعم، وتبهر بالملح، الفلفل، والكزبرة.
- نضيف الجبن الكريمي على البطاطس، ونقلب جيدًا.
- تفرد العجينة على صينية مستوية، ونضع الحشوة بها.
- تغلق السمبوسة من الأطراف جيدًا.
- توضع في زيت غزير حامي وتقلب لمدة 10 دقائق لكل جهة، للوصول للون ذهبي فاتح.
- تترك سمبوسة الجبن والبطاطس على شبكة، أو مناديل مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم طازجة.