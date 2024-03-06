بدون ما تشرب زيت.. طريقة قلي السمبوسة المجمدة على طريقة الشيف نجلاء الشرباشي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، وتعد السمبوسة من أكثر الأطباق الأساسية والأكلات المحببة، خاصةً خلال هذا الشهر، وهي من الوصفات الجانبية المنتشرة، وتتميز بطعمها اللذيذ وحشواتها المختلفة، سواء بالأجبان أو اللحوم حسب ذوق كل شخص، إذ ترغب بعض ربات البيوت في تخزينها في الفريزر لتسهل عليها الوقت في رمضان، وإيجاد طريقة لقليها دون شرب كمية من الزيت.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة فعالة لقلي السمبوسة المجمدة دون أن تشرب الزيت، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة»، والتي جاءت فيها:-

يمكن لربات البيوت وضع كمية من السمبوسة المحشية داخل الفريزر، حتى تسهل عليها مهام الطبخ خلال شهر رمضان سواء على الإفطار أو السحور، وعند اللجوء لحشوها يجب أن تتبع الخطوات التالية، حتى تقدم السمبوسة المجمدة وكأنها طازجة ودون زيت.

- الخطوة الأولى: لعمل السمبوسة حضري مقلاة وضعي بها كمية من الزيت وسخنيها على نار متوسطة حتى يسخن جيدًا.

- الخطوة الثانية: قوم بإخراج السمبوسه المجمده من الفريزر، ثم قومي بوضع دقيق في طبق عميق، وقومي بإسقاط السمبوسة في الدقيق وضعيها بالزيت الساخن بشكل مباشرة.

- الخطوة الثالثة: اتركيها في البداية دون تقليب، وبعدها قومي بتقليب السمبوسة السمبوسة حتى يصبح لونها ذهبي وقومي برفعها من على النار.

- الخطوة الرابعة: ضعي السمبوسة على مناديل مطبخ، لتمتص أي زيت زائد بها.