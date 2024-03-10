«زيني سفرتك في رمضان» سر وصفات السمبوسة بحشوات سهلة وسريعة

السمبوسة تُعد من أكثر الأطباق حضورا على الشفرة خلال شهر رمضان، وتتفن ربات البيوت في طريقة عملها، سواء من خلال الوصفة أو الحشوات المتنوعة التي تحتوي على الأجبان أو اللحوم حسب ذوق كل شخص، والأقرب للجميع نظرًا لسهولة عملها أو لطعمها اللذيذ، وتقدم لكِ «الوطن» وصفات مختلفة للسمبوسة بحشوات سهلة وسريعة، خلال 10 دقائق لتجنبك الحيرة كل يوم لتحضيرها على مائدة الإفطار أو السحور.

إليك مقادير وطريقة عمل عجينة السمبوسة، لتتمكني من عملها في المنزل بسهولة وفي أقل من 10 دقائق:-

3 أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة نشا

5 ملاعق كبيرة زيت

- الخطوة الأولى: اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

-الخطوة الثانية: الآن أضيفي النشا والزيت قلبي جيدًا.

- الخطوة الثالثة: أضيفي الماء حسب حاجتك حتى تتجانس العجينة.

- الخطوة الرابعة: اتركي الخليط ليرتاح.

- الخطوة الخامسة: افردي العجينة بالنشابة وقطعيها لحين الاستخدام.

السمبوسة باللحمة المفرومة والخضار

بصل

ثوم

زعتر

سمبوسة

لحم مفروم

بسلة

ملح

فلفل اسود

بهارات

زيت

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة والخضار

- ضعي في طاسة بها زيت ساخن على النار، وأضيفي البصل والثوم المفروم حتى يحمر ثم أضيفي اللحم المفروم.

- أضيفي الزعتر والبهارات وبعدها البسلة واحشي السمبوسة بخليط اللحم.

- قومي بلفها على شكل مثلث وأغلقيها بعجينة ماء ودقيق.

- اقليها في زيت غزير ساخن حتى تصبح باللون الذهبي وقدميها ساخنة.

السمبوسة باللحمة والجبنة

لحمة مفرومة عصاج

جبنة موتزاريلا

بقدونس مفروم

ملح

ماء

طريقة تحضير سمبوسة باللحمة والجبنة

- اخلطي اللحمة العصاج مع الموتزاريلا والبقدونس.

- احشي العجين بالخليط ويمكن حشو العجينة.

- رصي العجين على صينية الفرن .

- يرفع ويترك ليبرد ثم يقدم.

السمبوسة باللحمة المفرومة والمكسرات

عجينة سمبوسة

لحم مفروم

بصل وثوم

كوب بقدونس مفروم

ملح وفلفل

بهارات وجوز الطيب

زعتر

مكسرات حسب الرغبة

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة والمكسرات

- قومي بتشويح البصل والثوم على النار وأضيفي البهارات واللحمة المفرومة والمكسرات.

- والآن قومي بحشو السمبوسة ثم اقليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

السمبوسة بالبطاطس والجبن

نصف كيلو بطاطس مسلوقة

ربع كوب جبن.

ملح.

فلفل أسود

رشة كزبرة.

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس والجبن

- أهرسي البطاطس حتى تصبح ناعمة، وأضيفي البهارات والجبنة الكريمي على البطاطس وقلبيها جيدًا.

- ابدأي بحشو السمبوسة واغلقيها من الأطراف بشكل جيد.

- اقليها في زيت غزير وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيا.

- اتركيها حتي تصفى من الزيت على مناديل مطبخ.

سمبوسة بالجبن والنعناع

كمية مناسبة لكِ من الجبن.

نعناع طازج أو مطحون.

ملعقة زبدة.

زيت زيتون.

- ابدأي بخلط الجبنة مع النعناع وزيت الزيتون.

- قومي بحشو السمبوسة بالطريقة المعتادة وأغلقيها بشكل جيد، واقليها بزيت غزير، وقدميها على السحور أو الإفطار.