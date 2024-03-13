مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. خبايا وأسرار في حلقة ملحمية

كشف الحساب الرسمي لمسلسل الحشاشين على فيس بوك، الستار عن لمحات من مسلسل الحشاشين الحلقة 3 التي تُعرضه تحت عنوان «الدعوة النزارية»، ومن المقرر أن تكون حلقة ملحمية مليئة بالأسرار والخبايا عن الفترة التي تواجد فيها حسن الصباح (كريم عبد العزيز) في مصر لدعم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، في ظل واحدة من أصعب الفترات التي مرت على البلاد وعرفت باسم الشدة المستنصرية.

ويشير عنوان مسلسل الحشاشين الحلقة 3، إلى أنّ الخلاف سيدب بين أنصار ولي عهد الخليفة الفاطمي الأمير نزار، وأنصار شقيقه الأصغر أحمد المستعلي على أحقيتهما بالجلوس على كرسي الخلافة بعد رحيل والدهما الخليفة المستنصر بالله، حيث يقوم الوزير بدر الدين جمالي بدعم الأخير الذي كان زوج ابنته في منصب الخلافة مع العداء الشديد بينه وبين نزار.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. خلاف على كرسي الخليفة

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. بدر الدين الجمالي يسعى للتخلص من حسن الصباح

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، طرد حسن الصباح من مصر على يد الوزير بدر الدين الجمالي والذي كان يجد في وجوده خطرا كبيرا، خاصة بعد ما يسأل الصباح الحليفة المستنصر بالله على من الخليفة من بعده ويؤكد أنها لابنه الأكبر نزار، ولكنه الأمر الذي لا يصب في مصلحة الجمالي فيسعى إلى التخلص من الصباح.