دعاء للعمرة كامل مكتوب.. اعرف ماذا كان يقول النبي الكريم

دعاء للعمرة كامل مكتوب، من الأمور المستحبة عند القيام بشعائر العمرة، باعتبارها من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، لما فيها من تكفير عن الذنوب، واستجابة الدعوات، مستشهدة بماء جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العمرة: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّة» متفق عليه.

دعاء للعمرة كامل مكتوب

وبخصوص دعاء للعمرة كامل مكتوب، فيمكن ترديده بالصيغة التي قالها الشيخ الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، أثناء أداء العمرة العام الماضي، والتي نشرته صحيفة صوت الأزهر وهو: «اللهمَّ يا حنَّان يا منَّان، يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غيّاث المستغيثين، يا كاشف الضُّر، ويا دافع البلوى، نسألك اللهم ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، وأن تكشف عنا من الغلاء والبلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

ماذا نقول في نية العمرة؟

وفي سياق الحديث عن دعاء للعمرة كامل مكتوب، يمكن التطرق لدعاء نية العمرة، وماذا نقول في نية العمرة؟، والتي يمكن ترديدها بأكثر من صيغة، فمن المعروف أن النية محلها القلب، ومن الأدعية التي وردت في الحج والعمرة، أن يقول الحاج: «اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ»، بحسب دار الإفتاء المصرية.

التسبيح والتكبير في العمرة

ومن الأمور التي يحرص على أن يتعلمها الحاج أو المعتمر كذلك، هي الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتكبير، وفي هذه الصيغ ما تم نقله عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «إنِّي لَأَعْلَمُ كيفَ كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ».

أركان العمرة

وفي سياق الحديث عن دعاء للعمرة كامل مكتوب، وجب التطرق لأركان العمرة، والتي أكدت الإفتاء المصرية، أنها نفس أركان الحج عدا الوقوف بعرفة.

وهي «الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير عملًا برأي الشافعية»، مضيفة أن واجباتها: الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الجمهور، لافتة إلى أن مَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.