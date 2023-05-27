دعاء الذهاب للعمرة.. اللهم إني أسألك من الخير كله

دعاء الذهاب للعمرة يبحث عنه الكثيرون من شتى بقاع الأرض، خاصة الذين من الله عليهم بزيارة بيت الله الحرام لأداء العمرة، فالعمرة من السنن المؤكدة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بها زيارة بيت الله والطواف السعي حول الكعبة، وغير مرتبطة بوقت زمني محدد على خلاف الحج.

دعاء الذهاب للعمرة

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي دعاء الذهاب للعمرة فمن أشهر أدعية اداء مناسك العمرة دعاء النية للعمرة، فجاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (إنِّي لَأَعْلَمُ كيفَ كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ).

وفي دعاء النية للعمرة جاء أيضاً: (اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، التسبيح والتكبير والتلبية: سبحان الله.. الله أكبر الله أكبر.. لبيك اللهم لبيك.. اللهم يسر لي ذهابي إلى العمرة، اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، حَيِّنا رَبَّنا بالسَّلامِ).

دعاء العمرة

كما يمكن ترديد دعاء (اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ)، ليكون دعاء الذهاب للعمرة، فالأدعية غير محددة بصيغة معينة إنما يدعو المسلم ربه بما يشاء وبالصيغة التي يحب.

أدعية الذهاب للعمرة

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها أيضا لتكون دعاء الذهاب للعمرة: (اللهمِّ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم)، وكذلك (اللهمّ إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك)، ودعاء (اللهمّ إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً، اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ).