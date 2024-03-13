ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية عن موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على قناة DMC اليوم، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل المعروضة بعنوان «الدعوة النزارية» كشف العديد من الخبايا والأسرار المتعلقة بحسن الصباح وجماعته، خاصة خلال وجوده في فترة تشهد خلاف بين أبناء الخليفة المستنصر بالله على الحكم.

ولا تقتصر مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على العرض على قناة DMC فقط، بل من المقرر أن تطرح منصة واتش آت الحلقة الجديدة من المسلسل على منصتها الإلكترونية في تمام الساعة 7:15 من مساء اليوم.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على قناة DMC اليوم

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم على قناة DMC، بينما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، وذلك وفقا لما كشفته شبكة قنوات DMC عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

صراع بين أبناء الخليفة المستنصر بالله

وتتطرق أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3 بصورة أكبر إلى الصراع بين نزار والمستعلي أبناء الخليفة المستنصر بالله على الحكم، بعد ما أعطت لمحة مبدئية عن تلك الفترة بداية من المجاعة التي تمر بها البلاد ومرض الخليفة إضافة إلى الصراع على الحكم، ومن المتوقع أن يكون لحسن الصباح دور في تلك الفترة.