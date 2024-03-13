مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024.. «تعمل على فترتين»

أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء، مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024، وغيره من المصالح الحكومية خلال الشهر الكريم، حيث يبحث الكثير عن تفاصيل مواعيد استخراج شهادات الميلاد والطلاق والوفاة، وكذلك بطاقة الرقم القومي وغيرها من الأوراق الثبوتية، والتي كشف عن أيام العمل التي تستمر لمدة 6 أيام أسبوعيا، ماعدا أيام العطلات الرسمية.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

وأوضح التقرير أن مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024 تستمر لمدة 6 ساعات يوميا بمختلف مقرات السجل المدني، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 3 عصرا، بالنسبة للفترة الأولى، أما بالنسبة للفترة المسائية فإنها تبدا الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 9 مساء.

وفي السياق ذاته، أعلنت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة تعديل خريطة الحضور والانصراف لموظفيها يوميا خلال شهر رمضان المبارك 2024، والتأكيد على ضرورة انتهاء أوقات العمل قبل موعد آذان المغرب بوقت كاف لا يقل عن ساعتين، مثل الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية.