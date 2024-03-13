مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3.. مغامرات جديدة لأحمد مكي ومربوحة

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 مغامرة جديدة لـ «الكبير أوي» وذلك بعد ما انتهت المغامرة الأخيرة التي استمرت على مدار الحلقتين الأولى والثانية، في «عالم الشمامين» بعد أن كاد الكبير أوي يفقد حياته بسبب عدم استحمامه في يوم شم النسيم، ولكنه ينجو بعد ما ينجح في جمع 100 شخص لم يقوموا بالاستحمام في اليوم نفسه.

ويبدأ عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 في تمام الساعة الـ 6:05 على قناة ON، بينما تعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10:30 مساء، وذلك بجانب إتاحة الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT إلكترونيا تزامنا مع عرضها تلفزيونيا.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3

وتتسع مواعيد إعادة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 3، وتشمل إعادة أولى على قناة ON في تمام الساعة الثالثة صباحا في اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تكون الإعادات على قناة ON دراما في الـ 7:30 صباحا بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 1:30 ظهرا.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم الفنان أحمد مكي، بجانب رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمد سلام، هشام إسماعيل وحاتم صلاح وغيرهم من الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور على مدار الأجزاء السابقة من المسلسل.