معنى اسم أيهم.. ابن أشرف في مسلسل الكبير أوي 8 ووريثه في المهنة

ظهور مُميز للغفير أيهم ابن شخصية «أشرف»، في الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يؤدى دوره الفنان شريف حسني، إذ أرسلته مربوحة لاستدعاء الدكتور ربيع لمحاولة إفاقة الكبير الذي دخل في غيبوبة حتى الاستجابة لطلبات الشمامة بجمع 100 شخص «لم يستحموا» ليلة شم النسيم.

كما ظهر «أيهم» في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 مع والده أشرف في مقابلة مع الكبير، طالبًا للعمل، إذ قال «أشرف» لـ«الكبير»: «شغله عندك يا كبير غفير»، ورد «أيهم»: «غفير إيه، عاوز أشتغل IT أو HR أو CEO».

معنى اسم أيهم

ويتساءل رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن معنى اسم أيهم، الذي جسده الفنان شريف حسني، وأجاب شريف خليل مدرس اللغة العربية على معنى الاسم خلال حديثه لـ «الوطن»، بأن كلمة أيهم تعود إلى الفعل والمصدر يهم ويعني العزم، وله معانى أخرى في المعاجم الوجيزة الشموخ والشجاعة أو الذي يهم للشيء وينوي عليه سريعًا، ومؤنثه يهماء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، وظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندي.

ويمكن مُتابعة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».