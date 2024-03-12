مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. رحمة أحمد تخطط لحياتها بعد وفاة الكبير

حالة من القلق انتابت مربوحة التي تجسد دورها رحمة أحمد في الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض يوميا علي قناة on عقب الإفطار مباشرة.

مربوحة ترسم حياة جديدة

اكتشفت مربوحة زوجة الكبير أوي أنه يتواجد بجوارها جثة دون روح لتستنجد بدكتور ربيع الذي يحاول إنقاذه بطرق عديدة، وفي هذه اللحظة بعد حزنها علي الكبير تفكر في وضع أولاده في الملجأ لتتزوج رجل أصغر منها والذي يقوم بخيانتها مع الخدامة لتقتله وتهرب وبعدها تعود مرة اخرى وتحزن على الكبير.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.