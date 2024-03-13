كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت خلف الزوج

كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت؟؛ سؤال يدور في ذهن النساء خاصة مع دخول شهر رمضان، الذي ينتظره المسلمون للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والصلوات، إذ يحرص المسلمون على إحياء سنة التراويح، وتتساءل الكثير من النساء هل المسجد أو المنزل أنسب لصلاة التراويح.

كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت؟

وحول كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت؟، لفت الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إلى أن صلاة التراويح في المنزل، تبدأ باستقبال القبلة، ومن ثم تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ دعاء الاستفتاح سرا، وفيما بعد تكمل الركعتين كما هو المعتاد وتسلم، ثم تبدأ من جديد، مع تكرار ذلك في كل ركعتين من صلاة التراويح، ويتم استكمالها إما بـ8 ركعات أو 10 ركعات أو حتى 20 ركعة، وفقا لما تستطيع، فلا حرج في ذلك.

كم عدد ركعات صلاة التراويح؟

وفي سياق الحديث عن كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت؟، تطرق أمين الفتوى الأسبق، إلى الحديث عن عدد ركعات صلاة التراويح، موضحاً أن صلاة التراويح تكون 20 ركعة بخلاف صلاة الوتر، ومن ثم صلاة الوتر 3 ركعات، بمعنى أن تُصلى التراويح ركعتين ركعتين، ويسلم المصلي بعد كل ركعتين.

كيف نصلي صلاة التراويح في رمضان في البيت؟

واستمرارا للحديث عن كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت؟، لفت أمين الفتوى الأسبق، إلى أن شروط الواجب توافرها إذا صلى الرجل بزوجته وأبنائه، موضحاً أنه يجب أن تكون الزوجة خلف زوجها، مشيرا إلى أنه إذا صلى الرجل بابنه فيجب أن يقف إلى جواره على اليمين.

وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا صلى الرجل بكليهما فيقف ابنه بجانبه وزوجته خلفه، أما إذا صلى الرجل بأولاده من الذكور والإناث مع زوجته، فيقف الذكور في الصف الأول خلفه، وتقف الإناث في صفٍ آخر خلفهم.

صلاة التراويح للنساء في المسجد

وفي سياق الحديث عن كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت؟، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال استعراض كيفية صلاة التراويح للنساء، شروط أدائها بالمسجد، قائلا: الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»، أخرجه مسلم، ويشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، الخروج غير متعطرة، أخذ إذن الزوج قبل الخروج.